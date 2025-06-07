Kahraman nakliyeci

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Diyarbakır Kayapınar’daki bir sitedeki 13 katlı apartmanda önceki akşam yangın çıktı. Elektrik şaft boşluğundan çıktığı değerlendirilen yangın sırasında merdiven boşlukları dumanla kaplandı. İtfaiyenin sepetli vinci ve yakındaki bir nakliye şirketinin eşya taşıma asansörü ile apartman sakinleri tahliye edildi. Dumandan etkilenenlere ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldı. 17 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre (12), Zeynep (4) ve Elif Çavdar (4) yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak, bir başsavcıvekili koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

‘GİTTİĞİMİZDE CAN PAZARI VARDI’

Eşya taşıma asansörü ile 30’un üzerinde kişiyi kurtaran nakliyeci Emrullah Eligün (27), o anları anlattı. Eligün, kendisine haber verilir verilmez hızla olay yerine gittiğini belirterek, “Ben market alışverişine gitmiştim. Akrabam olan Tuncay beni aradı. Dedi ki ‘Acilen asansörü getir. Dayımların evinde yangın çıkmış. Kurtarmamız lazım’. Ben alışverişimi hemen orada bir mobilyacı arkadaşın yanına bıraktım. Koşarak geldim aracımın yanına. Tuncay da bana yetişti. Ara sokaklardan gittik oraya. İzin vermezler diye düşündük. Ama gittiğimizde can pazarı vardı. Anlatırken de zorlanıyorum. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. İnsanlar çaresizdi. Yangın her tarafı sarmış. Herkes balkonlarda kurtarılmayı bekliyor. İtfaiye sol cephedekilerini kurtarıyordu. Zaten onun dışında pek bir seçeneğim yoktu. Sağ cepheyi ben boşalttım. Ondan sonra arka cepheye gittim, boşalttım. Sonra başka bir cepheye gittim. Orayı da boşalttım. Yaşlı teyzeleri, dayıları, kaç tane çocuk, kaç tane hanım arkadaşı kurtardık. Yani o ara ne başardığımın farkında bile değildim. Bu makinemi gören bütün eş dostlar aradı. ‘Allah razı olsun senden’ dediler. 3 saatte binanın üç cephesinde yaklaşık 35 kişiyi kurtardım. Yine olsa yine yaparız. İnşallah bir daha yaşanmaz. Bir anne çıktı 4’üncü katta, ‘Çocuğumu kurtar’ diye. 4’üncü kata kuramıyordum. Risk alıp asansörü dayamadan, Tuncay ağabeyi yukarıya gönderdim. Dedim, ‘Çocuğu al en azından’. Sağ olsun o çocuğu kurtardık. Çok şükür annesini de itfaiyeci kurtardı” ifadelerini kullandı.

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MÜTEAHHİT DAHİL 4 GÖZALTI

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Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, binadaki havalandırma eksiklikleri, yangın merdiveni sistemlerindeki yetersizlikler ve yönetmeliğe aykırı elektrik tesisatı uygulamaları nedeniyle duman ve ısının tahliye edilemediği, yangının hızla yayıldığını açıkladı.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında da binanın müteahhidi, şantiye şefi ve yöneticisi ile yapı denetim sorumlusu gözaltına alındı.