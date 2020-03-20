Şemdinli’deki komandolardan sağlık çalışanlarına alkış…

Sağlık çalışanları da, kahraman askerlerimizin bu duygusal paylaşımını karşılıksız bırakmayıp, hazırladıkları videoyla sosyal medyadan karşılık verdi.

TC Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları, ülkemizi canı pahasına koruyan askerlerimize, hazırladıkları bir videoyla karşılık verip asker selamında durarak, destekleri için teşekkür ettiler.

Askerlerimiz ve sağlık çalışanlarının hazırladığı videolarda şu ifadeler yer aldı:

BİZLER BURADA VATAN NÖBETİNDEYKEN Şemdinli’deki askerler hazırladıkları videoyla “Bizler burada vatan nöbetindeyken, geride bıraktığımız ailelerimiz ve sevdiklerimiz için canlarını tehlikeye atmak pahasına fedakarlık yapan siz kıymetli sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunarız” sözleriyle, alkış ve selam durdular.

GERİDE BIRAKTIĞINIZ AİLELERİNİZ VE SEVDİKLERİNİZ BİZE EMANET

İstanbul’daki sağlık çalışanları da kendilerine “Şemdinli Komando Taburu, Ergültepe Üs Bölgesi’nde, sizler fedakarca vatan nöbetindeyken sizlere minnettarlığımızı sunarız . Geride bıraktığınız aileleriniz ve sevdikleriniz bizlere emanet. Sizler vatan sathında, bizler sağlık sathında halkımız için nöbetteyiz. Vatandaşlarımız evinde kaldığı için çok teşekkürler Türkiye” sözleriyle karşılık verdi.