Kahraman mahalleli

İSTANBUL Büyükçekmece’de, hurda ticaretiyle uğraşan İ.Y., geçen çarşamba günü bankaya giderek 530 bin TL çekti. Parayı çantaya koyan İ.Y., aracına binip yola çıktığı sırada, biri cama vurunca durdu. O sırada kapıyı açan gaspçı, para dolu çantayı aldı. Çantayı almak için hamle yapan İ.Y.’nin başına silah kabzasıyla vuran gaspçılar farklı yönlere kaçtı. Para çantasını taşıyan gaspçı Sezai D., mahalleli tarafından yakalandı ve çanta elinden alındı.

HEPSİNİN SİCİLİ BOZUK

Başına silah kabzasıyla vurulan İ.Y., hastaneye götürülürken, Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri gasp olayına karışan Necmettin D.’yi (45) Silivri’de yakaladı. İki suç kaydı olduğu anlaşılan kuaför Necmettin D., sorgulanmak üzere Emniyet’e götürülürken, polis, olaydan bir gün sonra, Necemettin D.’nin İtalyan vatandaşı olan kardeşi, bir suç kaydı olan Sezai D.’yi (30) 17 suç kaydı olan Sefa A.’yı (25) ve bir suç kaydı olan Abdurrahman Ç.’yi (44) gözaltına aldı. Aramalarda, çete üyelerinin gasp olayında kullandığı kuru sıkı tabanca ve dört fişek ele geçti. Gasp olayını Sezai D.’nin planladığı öne sürüldü. Adliyeye sevk edilen dört gaspçı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘İTALYAN DİPLOMAT’ YALANI

Kardeşini, öfkeli mahallelinin yakaladığını gören gaspçılardan Necmettin D. “Durun kardeşim ne yapıyorsunuz, İtalyan vatandaşı bu adam, İtalyan diplomat, dokunulmazlığı var, başınıza iş almayın, yanlış anlaşılma var” diyerek, bir anlık tereddüt yaşattı. Boşluktan istifade edip kardeşi Sezai’yi kaçırdı.