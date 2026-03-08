×
Kahraman kurye kundakçı çıktı

Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2026 07:00

Samsun’un Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi’ndeki bir rezidansın otoparkında, perşembe günü sabaha karşı C.D.’ye (27) ait otomobilde yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, yapılan ilk değerlendirmede yangının elektrik arızasından kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Sitedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kar maskeli bir kişinin araca gelerek kundaklama yaptığını tespit etti. Olayın aydınlatılması için yaklaşık 120 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin güzergâhını adım adım inceledi. Yapılan çalışmalar sonucu kundaklama olayını gerçekleştiren kişinin M.D. (35) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan M.D. ifadesinde olayı M.K.’nin (43) para karşılığı yaptırdığını, olaydan iki gün önce arkadaşı M.S.’ye (37) ait araçla bölgede keşif yaptıklarını, olay günü ise ikametinden elektrikli scooter ile gelerek kundaklamayı gerçekleştirdiğini ve aynı şekilde olay yerinden ayrıldığını söyledi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. ve M.K. nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  Tutuklanan M.D.’nin, 2019 yılında motosikletli kurye olarak çalışırken pencereden düşmek üzere olan bir çocuğu kurtararak “kahraman kurye” olarak tanındığı öğrenildi.

