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O bir kahraman! Hayati görevden önce arkadaşlarından helallik istemiş

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#Yangın#Diyarbakır#Petrol
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 12:19

Diyarbakır'da petrol kuyusunda çıkan yangında, üzerine su sıkılıp alevlere yaklaşarak vanayı kapatan itfaiye eri Mehmet Salih Mestandoğan’ın müdahale öncesi arkadaşlarından helallik istediği görüntüler ortaya çıktı.

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Sur ilçesi kırsal Yenievler Mahallesi’ndeki petrol kuyusunda 11 Aralık’ta sabah saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

O bir kahraman Hayati görevden önce arkadaşlarından helallik istemiş

Söndürme çalışmalarında, yangından etkilenmesin diye üzerine su sıkılan itfaiye eri Mehmet Salih Mestandoğan, alevlere yaklaşarak petrol vanasını kapattı.

O bir kahraman Hayati görevden önce arkadaşlarından helallik istemiş

Vananın kapanmasıyla alevler kesildi. Soğutma çalışmalarının ardından, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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O bir kahraman Hayati görevden önce arkadaşlarından helallik istemiş

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yangında itfaiye ekiplerinin müdahale anları, kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, alevlerden dolayı tutulamayacak derecede ısınan vanayı arkadaşından aldığı ikinci eldiveni giyerek tuttuğu, Mestandoğan’ın, arkadaşına ‘Hakkını helal et’ dediği, arkadaşlarının vanayı kapattıktan sonra 'Mükemmelsin, harikasın' diye seslendiği görüldü.

O bir kahraman Hayati görevden önce arkadaşlarından helallik istemiş

O bir kahraman Hayati görevden önce arkadaşlarından helallik istemiş

O bir kahraman Hayati görevden önce arkadaşlarından helallik istemiş

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#Yangın#Diyarbakır#Petrol

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