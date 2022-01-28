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Kahraman itfaiyeci

#Ziyaettin Alınlı#Talip Kozan#İtfaiye
Kahraman itfaiyeci

Ziyaettin Alınlı, altyapı çalışması sırasında patlatılan dinamitin yaydığı gaz nedeniyle çalıştığı borunun içinde baygınlık geçirdi. Alınlı, oksijen tüpüyle 200 metre sürünerek yanına gelen İtfaiye Başçavuşu Talip Kozan tarafından kurtarıldı.

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SİVAS’ta, Ahmet Turan Gazi Mahallesi’nde pazar günü, Sivas Belediyesi’nin yağmur suyu altyapı çalışması sırasında işi üstlenen taşeron firmanın çalışanı Ziyaettin Alınlı (38), yeraltında galeri açmak için dinamit patlattı. Patlamayla birlikte ortaya çıkan gaz nedeniyle Alınlı, bin milimetre çaplı çelik borunun içinde baygınlık geçirdi. Bu sırada şantiye alanında bulunan Suriye uyruklu Musa Kurdi, Alınlı’ya yardım etmek için boruya girdi. Bir süre sonra Kurdi de gazdan etkilenip geri çıktı. Kurdi, kendisinin çağırdığı ambulansla Sivas Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

OKSİJEN VERDİ

Mahsur kalan Ziyaettin Alınlı için Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Alınlı’ya ilk ulaşan görevli 30 yıllık İtfaiye Başçavuşu Talip Kozan (53) oldu. Oksijen tüpü ile toprak altındaki boruya giren Kozan, yaklaşık 200 metre sürünerek Alınlı’ya ulaştı.
Talip Kozan, baygın halde bulduğu Ziyaettin Alınlı’ya oksijen vererek kendisine gelmesini sağladı.

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Kahraman itfaiyeci

1 SAAT SÜRDÜ

İtfaiye erleri Enver Gürdaş, Fatih Aydın, Fatih Kaya, Fatih Çimen ve Muhammet Kavakın da yardımıyla Alınlı, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Ziyaettin Alınlı, Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kahraman itfaiyeci

200 METRE SÜRÜNDÜ YARALI İŞÇİYİ KURTARDI

KURTARMA operasyonunu anlatan İtfaiye Başçavuşu Talip Kozan, “Gelen ihbarı hemen değerlendirdik. İnsanların mahsur kaldığını öğrendik. Tecrübeli bir ekibe sahibiz. Orada tecrübemizi konuşturarak ani bir kararla içeri girdik. Solunum cihazlarımızı takarak içeri girdiğimizde şahsın nerede olduğu bilgisine sahip değildik. Biz ilk borudan içeriye girdiğimizde bize kimse çok ileride olduğunu söylemedi. Biz boru içinde oldukça ileri gittik ve mahsur kalan kişiyi baygın halde bulduk. Ona temiz hava vererek kendisine getirdik. Fakat hareket edemiyordu. İplerle bağlayarak, ona zarar vermeden yavaşça borudan çıkardık. Ekibime teşekkür ediyorum. Mahsur kalan vatandaşı en iyi şekilde kurtarmak için oldukça hassas çalıştık. Göğsümüze yaslayıp dışarıdan çekilen ip yardımıyla sağ salim çıkardık. Ancak yerimiz çok dar ve sıkıntılıydı. Baygın olduğu için zorlandık. Biz Anadolu’nun en sağlam ekiplerinden bir tanesiyiz” diye konuştu.

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#Ziyaettin Alınlı#Talip Kozan#İtfaiye

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