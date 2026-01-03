×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tayfun Kahraman hastaneye kaldırıldı

Güncelleme Tarihi:

#Gezi Davası#Tayfun Kahraman#Çoklu Skleroz
Tayfun Kahraman hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2026 07:00

Gezi davasından 18 yıl hapis cezası alan şehir plancısı Tayfun Kahraman, MS (Multiple Skleroz) atağı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

3 yıl 8 aydır hapiste bulunan Tayfun Kahraman, sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne yatırıldı. Hastane yazısında  şöyle denildi: “Tayfun Kahraman isimli hasta İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Demiyelinizan Hastalıklar Polikliniği’nde 02.08.2005 tarihinden itibaren Multipl Skleroz tanısı ile takiplidir. Hastanın son muayenesinde sol alt ekstremite hipoestezi ve parezi saptanması nedeniyle Multipl Skleroz atak ön tanısı ile hastaneye tetkik ve tedavi amacıyla yatırılmıştır.”

Gözden KaçmasınÇatı yok, kaset yok ama esnaf varÇatı yok, kaset yok ama esnaf varHaberi görüntüle

Kahraman için AYM yeniden yargılanma kararı vermiş ancak yerel mahkeme reddetmişti.     

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gezi Davası#Tayfun Kahraman#Çoklu Skleroz

BAKMADAN GEÇME!