Tayfun Kahraman hastaneye kaldırıldı

3 yıl 8 aydır hapiste bulunan Tayfun Kahraman, sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne yatırıldı. Hastane yazısında şöyle denildi: “Tayfun Kahraman isimli hasta İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Demiyelinizan Hastalıklar Polikliniği’nde 02.08.2005 tarihinden itibaren Multipl Skleroz tanısı ile takiplidir. Hastanın son muayenesinde sol alt ekstremite hipoestezi ve parezi saptanması nedeniyle Multipl Skleroz atak ön tanısı ile hastaneye tetkik ve tedavi amacıyla yatırılmıştır.”

Kahraman için AYM yeniden yargılanma kararı vermiş ancak yerel mahkeme reddetmişti.