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Bir anlık refleksle faciayı önledi! Samsun'un konuştuğu güvenlik görevlisi o anları anlattı: Kızım gözümün önüne geldi, elim ayağım titredi

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#Güvenlik Görevlisi#Samsun#Tramvay
Bir anlık refleksle faciayı önledi Samsunun konuştuğu güvenlik görevlisi o anları anlattı: Kızım gözümün önüne geldi, elim ayağım titredi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 16:03

Samsun'da koşarak tramvay yoluna girip karşıya geçmeye çalışan kız çocuğunu güvenlik görevlisi son anda kurtardı. Olay kameralara saniye saniye yansıdı. Kahraman güvenlik görevlisi Muhammet Lafçı, yaptığı açıklamada “O anda kendi kız çocuğum gözümün önüne geldi ve kendi canımı hiçe sayarak onu kurtardım. Vicdanen kendimi çok rahat hissediyorum. Gerçekten elim ayağım titredi. Kız çocuğumuza da olumsuz bir şey olmadı." dedi.

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Samsun’un İlkadım ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı Tramvay Durağı’nda yaşı küçük bir kız çocuğu, raylı sistemin bulunduğu yaya geçidine atladı. Tramvayı kullanan vatman ani frene bassa da bu sırada Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait SAMULAŞ’ta güvenlik görevlisi olan Muhammet Lafçı, küçük kız çocuğunun tişörtünden tutup çekerek kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Bir anlık refleksle faciayı önledi Samsunun konuştuğu güvenlik görevlisi o anları anlattı: Kızım gözümün önüne geldi, elim ayağım titredi

‘DAHA DİKKATLİ OLSUNLAR’

Muhammet Lafçı, “Görevim esnasında 5 yaşlarında bir çocuğun tramvayın önüne atladığını fark ettim. O anda ani bir refleksle kendi kız çocuğum gözümün önüne geldi ve kendi canımı hiçe sayarak onu kurtardım. Vicdanen kendimi çok rahat hissediyorum. Ani refleksle kurtardım ve gerçekten elim ayağım titredi. Kız çocuğumuza da olumsuz bir şey olmadı.

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Bir anlık refleksle faciayı önledi Samsunun konuştuğu güvenlik görevlisi o anları anlattı: Kızım gözümün önüne geldi, elim ayağım titredi

Halkımızdan ricam, tramvaydan geçerken kulaklık kullanmamaları, sağa sola bakmaları ve dikkat etmeleri. Bazen bizim de fark edemediğimiz anlar olabiliyor. Daha dikkatli olmaları yönünde uyarıyorum. Aile o anda çok hüzünlendi ve teşekkür etti. Onlar da olayın şokundaydı. Kız çocuğunun bir anda elinden kurtulduğunu, benim kurtardığımı gördüğünü söyledi. Çok teşekkür ettiler” dedi.

Bir anlık refleksle faciayı önledi Samsunun konuştuğu güvenlik görevlisi o anları anlattı: Kızım gözümün önüne geldi, elim ayağım titredi

‘SAMSUN HALKININ YANINDAYIZ’

Vatandaşların bazen güvenlik görevlilerini yanlış anladığını belirten Lafçı, “Halkımız bazen bizleri oturuyorken görüyor. Bazen de yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Biz her zaman SAMULAŞ ailesi olarak, güvenlik görevlileri olarak onların güvenliği ve seyahat etmeleri için buradayız. Kayıp olan eşyalarını onlara ulaştırmak için buradayız. Her zaman Samsun halkının yanındayız” ifadelerini kullandı.

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Bir anlık refleksle faciayı önledi Samsunun konuştuğu güvenlik görevlisi o anları anlattı: Kızım gözümün önüne geldi, elim ayağım titredi

 

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#Güvenlik Görevlisi#Samsun#Tramvay

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