Kahraman gönüllü

Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü yüksek lisans öğrencisi Batuhan Erdi Şahin, Sinop’ta yaşıyor. 22 Temmuz’da Artvin’deki seli duyduğu anda Kızılay’ın “gonulluol.org” adresinden kayıt yaparak bölgeye gitmiş: “Arhavi’de birçok yerde, hastanede balçık vardı. Orada balçık temizledik. Yardım ve gıda dağıtımına katıldım. Sanıyorum 100 gönüllü vardı biri bendim.”

Manavgat’ta yaşanan yangını duyduğunda eve dönmeden hemen kendi imkânlarıyla Antalya’ya gitmiş: “Bu kez Manavgat’taki Kızılay ekibine katıldım. Manavgat’ta 51 nokta vardı. En uç köydeydim. İtfaiyeye yardım ettik. Orada çalışanlara yemek ve gıda yardımı yaptık. Hatta zaman zaman su taşıdık.”

EVLERE İÇME SUYU

Evine dönme hazırlıkları yaparken sel felaketini duyunca üniversiteli genç soluğu Kastamonu’da almış: “Manavgat’tan Sinop’a geri eve dönecektim ki bu kez Kastamonu’da sel yaşandı. Oradan hemen Bozkurt’a koştum. Yine Kızılay ekibine katıldım. Burada yardım dağıtımında görev yapıyorum. Bağışçılardan gelen yardımların dağıtımında destek oluyorum. Eşya taşıyorum. Evlerde su yok. Evlere içme suyu taşıyorum.”

KEŞKE YAŞANMASA

Türkiye’nin üst üste yaşadığı üç felakete yakından tanık olan Şahin, “Gönüllü oldum. Buralarda yaşadıklarım, tanık olduğum yardım etme duygusu, bir kişinin bile elini tutabildiysem bunun yaşattığı mutluluk önemli. İyi ki gönüllü olmuşum. Artvin’deki selden bu yana eve gitmiyorum. Tek dileğim yeni bir felaket yaşanmaması. Ama doğal afet bu. Olursa yine koşarak giderim” dedi.

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