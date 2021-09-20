‘Kahraman gazilerimizin gününü kutluyorum’

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Kılıçdaroğlu mesajında “Atatürk’e Gazi unvanı ve Mareşal rütbesi verilmesinin yıldönümünde, tüm gazilerimize duyduğumuz minnet ve saygıyı bir kez daha dile getiriyor; kahraman gazilerimizin Gaziler Günü’nü kutluyorum” dedi.

KILIÇDAROĞLU NİKÂH ŞAHİDİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki akşam partisinin eski Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya’nın oğlu Cenap’ın düğün törenine katıldı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in kıydığı nikahta, Kılıçdaroğlu da nikâh şahitliği yaptı. Kılıçdaroğlu, Victoria ve Cenap çiftine hayırlı olsun dileğinde bulundu. CHP lideri, dün akşam da partisinin Isparta Gönen Belediye Başkanı Osman Kesmen’in kızının düğün törenine katıldı ve nikah şahitliği yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, dünya evine giren Aysel ve Emre çiftine mutluluklar diledi.