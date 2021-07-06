DHA
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Kahraman gazetecilere plaket
Bursa’da, geçen hafta Tolgahan Toktaş’ın bıçak zoruyla kaçırmak istediği S.K.’yi kurtaran Demirören Haber Ajansı (DHA) Muhabiri Derya Evren ve kameraman İsmail Hakkı Seymen’e, Demirören Medya tarafından plaket verildi.
İki çalışan için Demirören Medya Center’da dün tören düzenlendi. Yaşadıklarını anlatan iki çalışan plaketle ödüllendirildi. Derya Evren’e DHA Genel Müdürü Celal Korkut, İsmail Hakkı Seymen’e de Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu plaketlerini sundu.