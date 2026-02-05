Kahraman doktorlar dehşet anını anlattı… Korkup kaçsak hasta ölecekti

Haberin Devamı

MALATYA’nın Battalgazi ilçesinde 3 katlı apartmanın birinci katında eşi, çocuğu ve akrabalarıyla yaşayan Kenan Karadağ, 6 Şubat’taki ilk depremde binanın çökmesiyle 10 saat enkaz altında kaldı. Kurtarılır kurtarılmaz da İnönü Üniversitesi’ne kaldırıldı. Acil servisteyken ikinci deprem meydana geldi. Herkes panik halinde koşturmaya başladı. Ancak Karadağ’a müdahale eden doktorlar başından ayrılmadı. İlk müdahaleyi yapan İnönü Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Aslantürk, bir bacağı ampute olan hastayı değerlendirdikleri sırada ikinci depreme yakalandıklarını söyledi ve o anı şöyle anlattı: “Deprem sırasında doğal olarak hastayı bırakıp çıkmadık, onu tuttuk. Deprem durduktan sonra hastayı ameliyathaneye alıp işimize devam ettik.

SEDYEDEN DÜŞECEKTİ

Onu takip etmek gerekiyordu, o halde bırakmamız ölmesi demekti. İlk anda bıraksaydık sedyeden düşecekti. Tutmak zorunda hissettim. Aslında ailem de hastanedeydi, benim odamda bekliyorlardı. Ama o an onları düşünemiyorsunuz. Anlık bir refleks. Çünkü hastanın sedyesinin bir tarafı açık, düşerse sıkıntı yaşarız diye hastanın başından ayrılamadık.” İnönü Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Ergen de ikinci depremden sonra kimsenin hastaneye girmek istemediğini; büyük bir korku ve panik olduğunu anlattı: “Şunu fark ettim; çalışabilmeleri için orada herkesi motive etmem gerekiyor çünkü bekleyen hastalar var, çalışan bir kurum var. Onların motivasyonu için çok uğraşmıştım. Birkaç deprem şokunu atlattıktan sonra herkes motive oldu zaten. Çalışmaya devam ettik. Çok kötü günlerdi.”

45 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Doktorların fedakârlığı sayesinde hayata tutunan Kenan Karadağ, yoğun bakımda 45 gün kaldığını anlattı: “Böbrekler iflas etmiş, solunum gitmiş, kaç sefer kalp durmuş ama işte takdiri ilahi. Enkazdayken diz kapağımın altından kesmişler daha sonra kangren olmuş, yukarılara doğru kesim devam etmiş. Olmamış, en son doktorlar ‘Küçük de olsa bir ümit var, biz bunu kalçadan kesersek belki kangreni durdurabiliriz’ demiş ve bacağım kalçadan kesilmiş.”

Doktorların ilk depremde enkaz altında kalan hastayı, ikinci deprem sırasında sedyede tuttuğu anlar kameralara böyle yansıdı.