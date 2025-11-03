×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kahraman baba, köpek saldırısından çocuğunu böyle kurtardı

Güncelleme Tarihi:

#Sakarya#Arifiye#Köpek
Kahraman baba, köpek saldırısından çocuğunu böyle kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2025 13:45

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde sahibinin elinden kaçan köpeğin saldırısına uğrayan 15 yaşındaki çocuk, babası kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, 30 Ekim’de saat 18.00 sıralarında Arifiye ilçesindeki, oto sanayi sitesinde meydana geldi. Sanayide esnaflık yapan K.T., yanındaki oğlunu çay alıp gelmesi için çay ocağına gönderdi. Dükkandan çıktıktan kısa süre sonra çocuk, sahibinin elinden kaçtığı iddia edilen köpeğin saldırısına uğradı. Oğlunun çığlıklarını duyan K.T. ve çevredeki esnaf koşarak köpeği uzaklaştırdı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gözden KaçmasınBağcılarda kafede korkunç cinayet Sipariş nedeniyle tartıştığı eski iş arkadaşını öldürdüBağcılar'da kafede korkunç cinayet! Sipariş nedeniyle tartıştığı eski iş arkadaşını öldürdüHaberi görüntüle

Bacağından yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi olan çocuğa pansuman yapılarak kuduz aşısı takibi başlatıldı. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sakarya#Arifiye#Köpek

BAKMADAN GEÇME!