Kahraman ablalar

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Ayşegül Üzüm (16) ve Şeymanur Üzüm (12), yanlarına kardeşleri Medine Üzüm’ü (4) de alarak traktörle aramaya çıktı.

FRENİ BOŞALDI

Köyün çevresini dolaşan Ayşegül Üzüm’ün kullandığı traktörün engebeli arazide freni boşaldı. Aracın devrileceğini anlayan Ayşegül ve Şeymanur Üzüm, kardeşleri Medine’yi araçtan atarak hayatını kurtardı. Ancak kendileri atlamaya fırsat bulamayan 2 kardeş, devrilen traktörün altında kaldı. Köylülerin yardımıyla aracın altından çıkarılan 2 kardeş, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Doktorların çabalarına rağmen Ayşegül ve Şeymanur Üzüm hayatını kaybederken, haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.