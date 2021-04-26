Kahkahaları soldu! 3 kardeş koronaya kurban gitti

İstanbul’da yaşayan işçi emeklisi Mehmet Turun (64), geçen yıl aralık ayı başında yakalandığı koronavirüs nedeniyle hastanede tedaviye alındı. Mehmet Turun, tedavi gördüğü hastanede 30 Aralık’ta hayatını kaybetti. Turun’un cenazesi, memleketi Giresun’un Şebinkarahisar ilçesine bağlı Saplıca köyünde toprağa verildi.

Mehmet Turun’un işadamı ağabeyi Ahmet Turun (66) da 2 ay sonra koronavirüse yakalandı. Hastanede tedavi gören Turun, 17 Mart’ta doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ahmet Turun da Şebinkarahisar’da defnedildi. İki kardeşin ölümünün ardından ailenin küçük erkek kardeşlerinden Orman İşletme Müdürlüğü çalışanı Ziya Turun’un (60) da yapılan tetkiklerin ardından koronavirüs testi pozitif çıktı. İstanbul’da hastanede bir süre yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Ziya Turun da 23 Nisan’da yaşamını yitirdi. Ağabeyleri gibi koronavirüs mücadelesini kaybeden Turun, Şebinkarahisar’da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Turun kardeşlerin, 4 ay içinde yaşamlarını yitirmesi, ailesi ve yakınlarını hüzne boğdu.

ABLANIN DA DURUMU AĞIR

Salgın nedeniyle 3 ağabeyini toprağa veren İsmet Turun, “8 kardeşiz. Ağabeylerimi köyümüzde toprağa koymak çok büyük acı. Ben ve ablalarım bu hastalığı yaşadık. Kimimiz atlattık, şu an bir ablam İstanbul’da tedavi görüyor, durumu ağır. Bu hastalık ailemizi yarıya indirdi. Dayanmak zor, dua ediyorum” dedi.

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