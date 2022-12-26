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Akşener, Ankara Arena Spor Salonu’nda “Kadın Yükselecek, Türkiye Güçlenecek” sloganıyla gerçekleştirilen ‘Büyük Kadın Buluşması’nda katılımcılara özetle şöyle seslendi:

“Bugün Türkiye’de, kadın sorunu yok. Bugün Türkiye’de, bir insanlık sorunu var. Bugün Türkiye’de, bir vicdan sorunu var. Bugün Türkiye de, bir adalet sorunu var. Bugün Türkiye’de, bir zihniyet sorunu var. Kadını, ‘evinin süsü’ olarak görmekten, utanmıyorlar. Altı yaşındaki çocuklarımızı, bu ahlaksız taarruzdan koruyamıyorlar. Kadınlar öldürülmeye devam ediyor. Asla alışmayacağız. Bazen onları çok sevdiğini söyleyenler tarafından; psikolojik, ekonomik, cinsel, dijital, flört şiddetine ve ısrarlı takibe, maruz kalıyorlar. İYİ Parti iktidarında; kadınlar hesap soracak, güçlenecek, özgürleşecek, konuşacak. Kadına yönelen, her türlü şiddetin önüne geçeceğiz. Eğer ben bugün, İzmit’in bir köyünden çıkıp; bir akademisyen, bir milletvekili, bir bakan ve bir siyasi parti genel başkanı olarak, karşınızdaysam; bunu, Cumhuriyetimize borçluyum. Bana ve benim gibilere sağladığı, fırsat eşitliğine borçluyum.

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MUSTAFA SANDAL’LA ‘AYA BENZER’

Akşener, buluşmada sahne alan şarkıcı Mustafa Sandal ile birlikte ‘Aya benzer’ şarkısının ünlü dansına eşlik etti.

'CAM TAVANI KIRACAĞIZ'

Akşener konuşmasında “Ülkemizde,kadın ve erkek arasındaki maaş farkı, yüzde 20” dedi. Akşener “Kadınların, üst düzey yönetici pozisyonlarında, daha fazla temsil edilmesini sağlamak için, ‘cam tavan’ sendromunu, tam ortasından kıracak, yönetim kurullarında, kadınların yer alması için kotalar koyacağız” sözü verdi.

'MESELE HEP KADIN OLMAMDI'

AKŞENER “Kariyerimin hiçbir döneminde, bugünkü gibi, çirkin bir dille karşılaşmadım. İftiralarda, isnatlarda, imalarda, mesele hep kadın olmamdı. Düşünün; kahkaha atmam bile sorun oldu. Kadınları siyaset sahnesinde görmek istemeyenleri, rahatsız edeceğiz. Vaziyet alın, biz geliyoruz” dedi.