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Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 01.07.2020 - 13:53,Son Güncelleme:

Kağıthane'deki döner bıçaklı kavga kamerada

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Kağıthane'deki döner bıçaklı kavga kamerada
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Kağıthane'de iki grup arasında yaşanan döner bıçaklı kavga bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi. Yoldan geçen motosikletlilerin kavgayı ayırmak yerine izledikleri görüldü.

Olay, Kağıthane, Yahya Kemal Mahallesi'nde dün gece saatlerinde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine kişilerden biri döner bıçağıyla karşı tarafa saldırmaya başladı. Bu sırada yoldan geçen motosikletli kişilerin kavgayı ayırmak yerine izledikleri görüldü. Yaşanan o anlar ise mahalle sakini olduğu öğrenilen bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sokak arasında devam eden kavga bir süre sonra sona ererken kavgaya karışan kişiler ise olay yerinden ayrılarak kayıplara karıştı.

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