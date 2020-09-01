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Burçak BOZKUŞ /İSTANBUL(DHA)
Haber Giriş: 01.09.2020 - 15:29 | Son Güncelleme:

Kağıthane'de yol verme kavgası

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Kağıthane'de yol verme kavgası
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Kâğıthane'de iki sürücünün yol verme tartışması bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı

Olay, Pazar Günü Çağlayan Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında yaşandı. Aynı yönde giden 2 otomobil sürücüsü, karşı yönden gelen otomobile yol vermek isterken bir anda kendi aralarında tartışmaya başladı. Tartışma araya giren vatandaşlar tarafından sonlandırıldı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde yol verme nedeniyle bir sürücüyle tartışan kadın sürücünün, "Polis çağırın, beni taciz edemezsin" diyerek bağırdığı görülüyor. Sonrasında araya giren vatandaşlar tarafları sakinleştiriyor.

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