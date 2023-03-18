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Kağıthane'de yaşlı çifti yangından komşuları kurtardı

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#İstanbul#Kağıthane#Yangın
Kağıthanede yaşlı çifti yangından komşuları kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2023 17:49

Kağıthane'de Alzheimer hastası Hüseyin Çiçek (90) ve Fatma Çiçek'in (89) kaldığı dairede yangın çıktı. Karı kocayı, yanan daireden komşuları son anda çıkarırken, İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ev kullanılamaz hale geldi.

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Nurtepe Mahallesi Arı Caddesi'nde bulunun iki katlı binada saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Hüseyin Çiçek (90) ve Fatma Çiçek'in (89) kaldığı ikinci kattaki dairede iddialara göre sobadan çıkan alevler eşyaları tutuşturdu. Yangın kısa sürede büyüyerek bütün odayı sardı.

Evden dumanların çıktığını görenler, içeride bulunan alzheimer hastası yaşlı çifti çıkarmak için seferber oldu. Komşular, tarafından güçlükle evden çıkarılan Çiçek çifti üşümemesi için bir dükkana götürüldü. Sığındıkları dükkandan evinin yanışını izleyen Hüseyin Çiçek'i komşuları teselli etmeye çalıştı.

Kağıthanede yaşlı çifti yangından komşuları kurtardı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etti. yangın kısa sürede söndürülürken, yaşlı çiftin evi kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle sokakta kısa süreli panik yaşanırken, polis soruşturma başlattı.

Kağıthanede yaşlı çifti yangından komşuları kurtardı

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Karı kocayı evden çıkartan Aşkın Yazıcı, "Yangının sobadan çıktığı söyleniyor. İki yaşlı kalıyordu evde. Ses gelince dışarıya çıkıp baktık ki ev yanıyor. Hemen gidip insanları çıkarttık. Evde çok hasar var" dedi.

Kağıthanede yaşlı çifti yangından komşuları kurtardı

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#İstanbul#Kağıthane#Yangın

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