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Kağıthane'de vahşet: Neslihan Öztürk eski eşi tarafından vurularak ağır yaralandı! Zanlı kayıplara karıştı

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#Kağıthane#Silahlı Saldırı#Kadına Şiddet
Kağıthanede vahşet: Neslihan Öztürk eski eşi tarafından vurularak ağır yaralandı Zanlı kayıplara karıştı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 16:44

İstanbul Kağıthane'de Neslihan Öztürk, 8 yıl önce boşandığı Özkan Özan'ın silahlı saldırısına uğradı. Evinin bahçesinde otururken saldırıya uğrayan Neslihan Öztürk, 6 kurşunla yaralandı. 10 gün sonra yoğun bakımdan çıkarılan Neslihan Öztürk'ün tedavisine devam edilirken, hastanede ikinci bir saldırı ihtimaline karşı yüksek güvenlik önlemi alındı. Saldırgan Özkan Özan'ın olaydan sonra 16 yaşındaki kızına fotoğraf atıp kayıplara karıştığı öğrenildi.

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Olay, 30 Temmuz'da Kağıthane Eyüpsultan Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, otel çalışanı 2 çocuk annesi Neslihan Öztürk (34), Pazar günü izinli olduğu için çocuklarıyla birlikte evinin bahçesinde oturuyordu.

ŞARJÖR DEĞİŞTİRİP ATEŞ ETMEYE DEVAM ETTİ

Öztürk, o esnada evinin bahçesinde 8 yıl önce boşandığı eski eşi Özkan Özan (42)'ın silahlı saldırısına uğradı. 6 kurşun isabet eden kadın kanlar içinde yere yığılırken, Özan şarjör değiştirerek tekrar ateş etti. Defalarca ateş ettiği belirlenen saldırgan hızla kaçtı.

Kağıthanede vahşet: Neslihan Öztürk eski eşi tarafından vurularak ağır yaralandı Zanlı kayıplara karıştı

HASTANEDE İKİNCİ SALDIRIYA KARŞI ÖNLEM

İsabet eden kurşunlarla yaralanan kadının yardımına komşuları koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çocuklarının gözü önünde vurulan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Neslihan Öztürk'ün ilk ameliyatı 36 saat sürdü. Öztürk toplam 3 ameliyatın ardından 10 gün yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakımdan çıkarılan kadının tedavisine devam edilirken, hastane içerisinde yüksek güvenlik önlemi alındı. Kadının vücudunda 2 kurşunun kaldığı belirtildi.

Kağıthanede vahşet: Neslihan Öztürk eski eşi tarafından vurularak ağır yaralandı Zanlı kayıplara karıştı

 

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KIZINA FOTOĞRAF ATTI, KAYIPLARA KARIŞTI

Öte yandan eski eşi Öztürk'e defalarca ateş eden Özan'ın olayın ardından 16 yaşındaki kızı E.Ö.'ye fotoğraf attığı öğrenildi. Fotoğrafta Özan'ın direksiyon başında olduğu görülüyor. Bu arada Öztürk'ün, kendisini uzun süredir rahatsız eden eski eşine karşı koruma kararı aldırdığı belirtildi. Polisin kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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#Kağıthane#Silahlı Saldırı#Kadına Şiddet

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