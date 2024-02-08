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Kağıthane’de trafikte dehşet anları kamerada! İki kişi bacağından bıçaklandı

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#Kağıthane#İstanbul#Polis
Kağıthane’de trafikte dehşet anları kamerada İki kişi bacağından bıçaklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2024 10:06

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde üç ayrı noktada trafikte yaşanan yol verme tartışmaları sonucu çıkan kavgalarda, iki kişi bacağından bıçaklandı. O dehşet anları ise kameralara yansıdı.

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Kağıthane Nurtepe Mahallesi’nde dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, iki sürücü trafikte yol verme nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sürücülerden biri bıçak çekti. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada, diğer sürücü bacağından bıçaklandı.

Emniyet Evleri Mahallesi’nde geçtiğimiz pazartesi günü saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda da, motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Kavga anları kameralara yansırken, bir sürücü bacağından bıçaklandı.

Merkez Mahallesi’nde dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen bir diğer olayda ise motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Sinirler bir anda gerilince aracından inen sürücü, motosikletliyle kavga etti. Vatandaşların araya girmesiyle taraflardan biri koşarak ulaştı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

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#Kağıthane#İstanbul#Polis

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