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Kağıthane'de trafik kavgası! Keserle saldırdı

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#Kağıthane#Trafik#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2025 10:51

Kağıthane’de otomobil sürücüsüyle hurda taşıyan kamyonet şoförü arasında trafikte yol verme nedeniyle kavga çıktı. Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran taraflardan biri otomobilin bagajından keser alarak diğer sürücüye saldırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, 30 Haziran Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil sürücüsüyle hurda taşıyan kamyonet sürücüsü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga bir süre cadde ortasında devam etti.

BAGAJDAN ÇIKARDIĞI KESERLE SALDIRDI

Araçlarından inen taraflar tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. O sırada aracının bagajını açan otomobil sürücüsü, eline keser alarak karşı tarafın üzerine yürüdü. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar arasındaki kavga sona erdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#Kağıthane#Trafik#Kavga

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