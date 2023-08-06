Kağıthane’de trafik dehşet anları! Önce kadına sonra adama saldırdı... Tek yumrukla yere serdi

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Olay, Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde geçtiğimiz Perşembe günü saat 10.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçlardan birisinin diğerinin önüne hızlı çıkmasından dolayı iki araç burun buruna geldi. Sürücülerin araçlarından inmesinin ardından yaşanan tartışma bir anda yumruklu kavgaya dönüştü.

ÖNCE KADINA SONRA ADAMA YUMRUK ATTI

Sürücülerden birinin diğer sürücünün yanında bulunan kadına yumruk atmasının ardından arbede çıktı. Arbede sırasında şahıs bu sefer diğer sürücüyü de yumruğuyla yere devirdi. Yaşananların ardından şahıs aracına binerek kaçarken, kadın kısa süre aracın peşine koşmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar, kavganın ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kavga anı vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.