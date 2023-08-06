×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kağıthane’de trafik dehşet anları! Önce kadına sonra adama saldırdı... Tek yumrukla yere serdi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kağıthane#Polis
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 11:03

İstanbul Kağıthane’de bir aracın diğer aracın önüne hızlı çıkmasından dolayı iki sürücü arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle birlikte  sürücülerden biri önce diğer sürücünün yanındaki kadına yumruk attı, ardından sürücüyü de attığı yumrukla yere devirerek olay yerinden hızla kaçtı.

Haberin Devamı

Olay, Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde geçtiğimiz Perşembe günü saat 10.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçlardan birisinin diğerinin önüne hızlı çıkmasından dolayı iki araç burun buruna geldi. Sürücülerin araçlarından inmesinin ardından yaşanan tartışma bir anda yumruklu kavgaya dönüştü.

 

ÖNCE KADINA SONRA ADAMA YUMRUK ATTI

Sürücülerden birinin diğer sürücünün yanında bulunan kadına yumruk atmasının ardından arbede çıktı. Arbede sırasında şahıs bu sefer diğer sürücüyü de yumruğuyla yere devirdi. Yaşananların ardından şahıs aracına binerek kaçarken, kadın kısa süre aracın peşine koşmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar, kavganın ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kavga anı vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Kağıthane#Polis

BAKMADAN GEÇME!