Gündem Haberleri

Kağıthane'de trafiği tehlikeye düşüren 2 kişi yakalandı! Bakan Yerlikaya: Bu nasıl bir araç kullanma kültürüdür?

Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2025 15:05

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un Kağıthane ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren Ç.Ö. ve M.Y.Ö. yakalandı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullandı:

"Gereği yapıldı. Aracın peşinden gidip önünü kesmeye çalışmak… Bu nedir? Bu nasıl bir araç kullanma kültürüdür?

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren Ç.Ö. ve M.Y.Ö. yakalandı. Gereği yapıldı.

Aracın önünü kesip kavga ettiniz diyelim. Daha yeni yaşadık. Abdullah öğretmenimizi kaybettik. Pişman olmayacak mısınız? Değer miydi demeyecek misiniz?

Anlık öfkelerinize yenilmeyi! Trafik kuralları hepimiz için var, hepimizin ailesi var.

İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine girecek maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan bu sürücüye, 180 bin ₺ idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

Sizce aracı ve ehliyeti 60 gün süreyle alınan bu sürücü, aynı hareketleri bir daha yapar mı? Lütfen bu tür araç kullanan sürücüleri gördüğünüzde 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız”

