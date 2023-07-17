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Kağıthane'de tepki çeken görüntü! Güvercini fırlatıp tekmeledi

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#Kağıthane #İstanbul#Polis
Kağıthanede tepki çeken görüntü Güvercini fırlatıp tekmeledi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 15:35

İstanbul Kağıthane’de boş bir araziye kurduğu kulübeye güvercinleri kapatan bir kişi, kulübeye girmek istemeyen güvercinleri tekmeledi.

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Kağıthane Merkez Mahallesi’nde saat 12.00 sıralarında yaşanan olayda, yol kenarında bulunan boş bir araziye güvercinler için kulübe yapan şahıs, hayvanlarını yuvalarına sokmak istedi.

ÖNCE FIRLATTI SONRA TEKMELEDİ

Şahıs, kulübeye girmek istemeyen güvercinlerden birisini sert bir şekilde tutarak yuvaya fırlatırken, direnen başka bir güvercini ise tekmeler savurarak kovaladı. Tekmelerin bazıları güvercinlere denk gelirken, hayvanlara karşı yapılan şiddet vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.

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#Kağıthane#İstanbul#Polis