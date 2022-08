Kağıthane'de tamirciye sopayla saldırıp akü çaldı

Haberin Devamı

Olay, Merkez Mahallesi'nde geçen perşembe günü saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen M.E., elinde kasatura ve sopayla oto tamircisine girdi. İçeride bir süre oturan M.E. ustaya hakaret edip tehditler savurdu. M.E. elindeki kasaturayı gösterdiği ustaya "Elini aç bir kere vuracağım yoksa aileni öldürürüm" tehdidinde bulundu. Ardından tamircinin açtığı eline ve bacaklarına sopayla defalarca vurup dışarı çıktı.

Aynı gün tamirciye gelen M.E. bu sefer dükkanın önündeki otomobil aküsünü alarak çek çek arabasıyla götürdü. Olaya şahit olan dükkan çalışanları durdurmaya çalışsa da M.E.'nin aküyü götürmesine engel olamadı. M.E.'nin aynı caddedeki restoranın camına da sandalye attığını gören çevredekiler polise haber verdi. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Polisin yaptığı çalışmalar sonucu yakalanan M.E. polis merkezindeki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.