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Kağıthane'de taksiciden 'pes' dedirten sözler: Bilseydim sizi almazdım

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#Taksi#İstanbul#Kağıthane
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2023 11:37

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde iddiaya göre, bir taksi sürücüsü aracına aldığı müşterileri yarı yolda indirdi. Taksici müşterilere, “Bilseydim sizi almazdım, ben sizden aldığım parayı dolana dolana yakacağım. Bedavaya dolanmış olacağım” dedi.

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Olay, geçtiğimiz gün Kağıthane Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Duygu Çınar ve arkadaşı, Seyrantepe Hamidiye Etfal ve Araştırma Hastanesi’ne gitmek üzere 34 TFR 43 plakalı taksiye bindi. Hastaneye gidildiği esnada taksi sürücüsü bir anda hastane acilinin önüne kadar gidemeyeceğini söylemeye başlayarak müşterileri yarı yolda indirmek istedi. Bunun üzerine müşteriler ve taksi sürücüsü arasında tartışma çıktı. İstedikleri yere kadar gitmenin en büyük hakları olduğunu söyleyen müşterilere pişkin taksici, “Bilseydim sizi almazdım. ben sizden aldığım parayı dolana dolana yakacağım. Yol kapalı diyorum size anlamıyor musunuz” diye tepki verdi. Yaşanan tartışmanın büyümesiyle müşteriler, istedikleri yere varamadan taksiden inmek zorunda kaldı. O anları müşterilerden birisi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

 

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“O BİZE MESAFE SÖYLEYEMEZ”

İstedikleri yere kadar gitmenin en doğal hakları olduğunu savunan Duygu Çınar, “Biz Sanayi Mahallesi’nden taksiye bindik. Seyrantepe Hamidiye Etfal ve Araştırma Hastanesi’ne gitmek istediğimizi söyledik. Ardından Seyrantepe’ye geldiğimizde bizi yolun kenarında indirmek istedi.

Şoför bize acilin önüne kadar götüremeyeceğini söyledi. Baştan söyleseydiniz sizi götürmezdim gibi ifadeler kullandı. O bize mesafe söyleyemez. Götürmesi gerekiyor. Bize hakaretlerde bulundu. Paramızla rezil oluyoruz. Diğer taksici kardeşlerimize de hakaretlerde bulundu. Bu taksiciyi kınıyorum” dedi.

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#Taksi#İstanbul#Kağıthane

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