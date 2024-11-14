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Kağıthane'de şüpheli ölüm: Son paylaşımı dikkat çekti

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#Kağıthane#Silah#Sosyal Medya
Kağıthanede şüpheli ölüm: Son paylaşımı dikkat çekti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 10:19

Kağıthane'de boş bir arazide silahla başından vurulmuş halde bulunan 23 yaşındaki Oğuzhan Aykaç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aykaç'ın olaydan önce sosyal medya hesabından türkü dinleyerek kayda aldığı görüntüde 'Allah'a emanet olun' diyerek paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

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Olay, 10 Kasım Pazar saat 00.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Oğuzhan Aykaç'tan bir süredir haber alamayan yakınları, kullandığı şirket aracının GPS sinyali bilgilerini alarak Aykaç'ın yerini öğrendi. Aracın boş arazide durduğunu öğrenen yakınları, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Aynı noktadan silah sesi duyulduğu yönünde de ihbar gelmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Olay yerine ulaşan polis, Aykaç'ın başından vurulmuş halde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Ağır yaralı Aykaç, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Aykaç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olay yerinde yaptığı çalışmalarda ruhsatsız tabanca da ele geçirdi.

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Kağıthanede şüpheli ölüm: Son paylaşımı dikkat çekti

'ALLAH'A EMANET OLUN' PAYLAŞIMI

Devam eden çalışmalarda Oğuzhan Aykaç'ın sosyal medya hesabından olaydan 2 saat önce türkü dinlerken kendini kayda aldığı ve 'Allah'a emanet olun' dediği bir görüntüyü paylaştığı ortaya çıktı.

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#Kağıthane#Silah#Sosyal Medya

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