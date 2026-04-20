Kağıthane'de şüpheli ölüm! Nabzı durunca akıllı saati 112’yi aradı... Görüntüler ortaya çıktı: Yoldan geçen bir kişi yardım etmek yerine gitti

Haberin Devamı

Olay Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde 3 Kasım Pazartesi günü saat 07.11 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerde yatan bir kişi olduğu yönündeki ihbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin ilk kontrollerinde Emre Kaya’nın başını çarpmış halde yerde hareketsiz yattığı belirlendi. Kaya'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

AKILLI SAATİ 112’Yİ OTOMATİK ARADI

Yapılan incelemede, Kaya’nın saat 07.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak nefes darlığı yaşadığını bildirdiği, ardından nabzının durması üzerine kolundaki akıllı saatin acil durum özelliğiyle 112’yi otomatik olarak aradığı tespit edildi. Çağrı sırasında konum bilgilerinin sistem üzerinden ekiplere iletildiği de öğrenildi.

Haberin Devamı

KALP KRİZİ İHTİMALİ

İlk belirlemelere göre Kaya’nın aniden rahatsızlık geçirerek yere yığıldığı, bu sırada başını yere vurduğu ve kısa sürede hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde ölümün kalp krizi sonucu gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

YARDIM ETMEK YERİNE YÜRÜYÜP GİTTİ

Diğer yandan olay anının çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde, Kaya’nın önce oturduğu merdivenden kalktığı ardından sokağa doğru birkaç adım attığı anlar görülüyor. Bir süre sonra park halinde bulunan otomobile tutunan Kaya aniden yüzüstü yere düşüyor. Görüntülerde olay sırasında yolda yürüyen bir kişinin Kaya’yı fark ettiği, ne olduğunu anlamak için bir süre duraksadığı, daha sonra yürümeye devam edip sokaktan uzaklaştığı anlar da yer alıyor.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU; SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen doktorun yaptığı incelemelerde Kaya'nın ölümü 'Şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Kaya'nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

Haberin Devamı

"ÖZEL DURUMLARDA 112 GİBİ NUMARALARI ARAYABİLİYOR"

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, "Akıllı saatler bugün birçok ek sağlık hizmetiyle birlikte geliyor. Üzerlerindeki sensörler aslında bizim hızlıca fikir edinmemizi sağlayabilecek birçok sağlık özelliğine sahip. Bunların başında tansiyon ölçümü, EKG ölçümü, şeker ölçümü, kalp ritminin düzenli olup olmadığı, uyku apnesi yaşanıp yaşanmadığı, uyku sağlığı, uyku ölçümü gibi birçok farklı özellikle gelebiliyor. Elbette bu özellikler tıbbi bir kurumdan alınan net sonuçları vermese de durumumuzla ilgili bir fikir sahibi olmamızı ya da acil bir durumda acil bir önlem almamızı sağlayabiliyor. Bu saatlerin büyük bir kısmı da aslında bazı özel durumlarda 112 gibi özel numaraları arayabiliyor. Bunların başında da düşme uyarısı geliyor. Bu saatler aslında 112 gibi özel kurumları da çok özel durumlarda arayabiliyor ya da acil durum arama listesindeki kişileri de arama özelliğine sahip" dedi.

Haberin Devamı

"AKILLI SAATLER BİRÇOK NOKTADA HAYAT KURTARABİLİYOR"

Demircan, "Örneğin düştüğünüzde ve düştükten sonra belirli bir süre kıpırdamadığınızda birçok saat acil hizmet kurumlarını hızlı bir şekilde arayıp bulunduğunuz konumu gönderip doğrudan destek ya da hizmet isteyebiliyor. Örneğin kalp ritminizle ilgili bir sıkıntınız var ya da EKG'nizde bir problem var ya da kalp krizi geçiriyorsunuz. Bu tarz durumlarda kesinlikle herhangi bir faaliyette, aktivitede saatler bulunmuyor; ama bu tarz bir sorunun neticesinde eğer yere düşmüş ve hareketsiz kaldıysanız saat doğrudan en yakınlarını, acil durum aramalarını ya da 112 gibi servisleri arama özelliklerine sahip. Yani akıllı saatler birçok noktada hayat kurtarabiliyor" diye konuştu.