Kağıthane'de sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yeni projelerde başvuru süreci için geri sayım Taksitler 436 TLden başlıyorYeni projelerde başvuru süreci için geri sayım! Taksitler 436 TL'den başlıyor#Toki
Hamit Altıntoptan Şenol Güneşe olay göndermeHamit Altıntop'tan Şenol Güneş'e olay gönderme! #Hamit Altıntop
14 yıldır tek başına yaşıyor14 yıldır tek başına yaşıyor! #Küresel Isınma
Erdoğandan Çanakkale Köprüsü yorumu: Yapılamaz demişlerdi, gerçeğe dönüştürdükErdoğan'dan Çanakkale Köprüsü yorumu: Yapılamaz demişlerdi, gerçeğe dönüştürdük#Erdoğan
Bakan Koca son durumu paylaştı ve dokuz şehre dikkat çektiBakan Koca son durumu paylaştı ve dokuz şehre dikkat çekti#Koronavirüs
Bulgaristanda tarihi seçim Avrupanın yaşam standartlarını hak ediyorBulgaristan'da tarihi seçim! "Avrupa'nın yaşam standartlarını hak ediyor" #Bulgaristan
15 Temmuz gazisinden Kılıçdaroğluna Lütfü Türkkan tepkisi15 Temmuz gazisinden Kılıçdaroğlu'na Lütfü Türkkan tepkisi#Kılıçrdaroğlu
Pjanice beklenmedik tepki Taraftarlar yuhaladıPjanic'e beklenmedik tepki! Taraftarlar yuhaladı#Beşiktaş
Kılıçdaroğlu memurların hepsini tehdit ediyor… Benim memur kardeşlerim bunlara pabuç bırakmayacak'Kılıçdaroğlu memurların hepsini tehdit ediyor… Benim memur kardeşlerim bunlara pabuç bırakmayacak'#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Tekirdağ’da ailesini katletmişti Son mesajı ortaya çıktıTekirdağ’da ailesini katletmişti! Son mesajı ortaya çıktı#Tekirdağ
Yunanistan bu skandal ile çalkalanıyor... Miçotakise zor soruYunanistan bu skandal ile çalkalanıyor... Miçotakis'e zor soru!#Yunanistan
Fedon: Kanser oldum, böbreğimin yarısı alındıFedon: Kanser oldum, böbreğimin yarısı alındı#Fedon
Bakan Özer duyurdu Ehliyet sınavında bir ilk Bakan Özer duyurdu! Ehliyet sınavında bir ilk#Ehliyet
Bir Türkiye masalı: Hülya Avşar ve Tanju ÇolakBir Türkiye masalı: Hülya Avşar ve Tanju Çolak#Hülya Avşar
Tan Taşçıya helal olsunTan Taşçı'ya helal olsun! #Magazin Konseyi
HABERLERGündem Haberleri

Kağıthane'de sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı

#İSKİ#Su Kesintisi#Kağıthane
Kağıthanede sular ne zaman gelecek İSKİ açıkladı

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan Kağıthane ilçesinde akşam saatlerinde su kesintisi yaşanıyor. Ortabayır, Telsizler, Çeliktepe, Emniyetevler, Gültepe ve Harmantepe Mahallelerini kapsayan kesintinin bitiş saati sorgulanıyor. Peki, Kağıthane'de sular ne zaman gelecek?

Haberin Devamı

14 Kasım Pazar günü, Kağıthane'nin çeşitli mahallelerini etkileyen su kesintisi devam ediyor. Suların ne zaman geleceğini merak eden vatandaşlar için yanıt, İSKİ'nin resmi internet adresinde verildi. İşte, Kağıthane'de suların geleceği saat...

İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Ortabayır Mah,Telsizler Mah,Çeliktepe Mah,Emniyetevler Mah,Gültepe Mah,Harmantepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.11.2021 16:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2021 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSKİ#Su Kesintisi#Kağıthane

BAKMADAN GEÇME!

Belarus krizi adım adım geldi

Belarus krizi adım adım geldi

#Belarus
Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz