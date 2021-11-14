Kağıthane'de sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı

14 Kasım Pazar günü, Kağıthane'nin çeşitli mahallelerini etkileyen su kesintisi devam ediyor. Suların ne zaman geleceğini merak eden vatandaşlar için yanıt, İSKİ'nin resmi internet adresinde verildi. İşte, Kağıthane'de suların geleceği saat...
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Ortabayır Mah,Telsizler Mah,Çeliktepe Mah,Emniyetevler Mah,Gültepe Mah,Harmantepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.11.2021 16:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2021 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.