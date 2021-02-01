MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKağıthane'de sokak ortasında dehşet! Bacaklarından vurup kaçtılar
GeriGündem Kağıthane'de sokak ortasında dehşet! Bacaklarından vurup kaçtılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Zeki GÜNAL / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 01.02.2021 - 10:26 | Son Güncelleme:

Kağıthane'de sokak ortasında dehşet! Bacaklarından vurup kaçtılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

İstanbul Kağıthane'de sokakta yürüyen bir kişi güpegündüz iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. İki bacağından dört mermiyle yaralanan kişi kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı.

9
  • Kağıthanede sokak ortasında güpegündüz silahlı saldırı
  • Kağıthanede sokak ortasında güpegündüz silahlı saldırı
  • Kağıthanede sokak ortasında güpegündüz silahlı saldırı
  • Kağıthanede sokak ortasında güpegündüz silahlı saldırı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı saldırı anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle