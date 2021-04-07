Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Olay Sanayi Mahallesi Sultan Selim Caddesi üzerinde cumartesi gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Fatih K. (24) ile Adil T. cadde üzerinde karşılaşınca ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı. Kavga edenler, arkadaşları tarafından ayrılmaya çalışılsa da kavga son bulmadı. Fatih K. döner bıçağı ile saldırıya geçince Adil T. de silahını çıkararak Fatih K.'ye kurşun yağdırdı. Adil T. ve arkadaşı olay yerinden kaçarken, Fatih K. karnından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Fatih K.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Karnından ağır yaralanan Fatih K.'nın tedavisi sürüyor.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheli Adil T.'yi olaydan bir gün sonra aynı cadde üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Adil T.'nin yapılan üst aramasında olayda kullanılan tabanca ile döner bıçağı ele geçirildi. Adil. T. yapılan işlemlerinin ardından "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde, iki kişi arasındaki kavganın büyümesi ve tarafların birbirine tekme ve tokat attığı görülüyor. Adil T. yanındaki silahla Fatih K.'yı vurarak olay yerinden kaçıyor.

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