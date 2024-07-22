Kağıthane'de seyir halindeki otomobilden atladı! Kaza anı kamerada

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Kaza, saat 11.00 sıralarında Harmantepe Mahallesi, Dere Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 34 FPY 451 plakalı Necip Dırmaz’ın kullandığı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak park halindeki 3 araca çarptı. Kaza sırasında seyir halindeki otomobilin yolcu koltuğunda oturan sürücünün eşi Mukaddes Dırmaz, panikleyip kapıyı açarak kendini araçtan dışarıya attı. Yerde sürüklenen kadın, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri, yaralı kadını olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan 4 araçtan 2’si kullanılmaz hale geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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KENDİNİ OTOMOBİLDEN DIŞARIYA ATTI

Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin yolcu koltuğunda oturan kadının kaza öncesinde araçtan atladığı, ardından kazanın yaşandığı ve çevredeki vatandaşların yardıma geldiği görülüyor.

"500 BİNE YAKIN HASAR VAR"

Park halindeyken yaşanan kazanın ardından kullanılamaz hale gelen otomobilin sahibi Fikri Yaşaroğlu, "Oturuyorduk, kahvaltı yapıyorduk, ondan sonra patırtıya çıktık. Freni tutmamış dediler, üç tane araca vurmuş. Benim arabama vurunca üç tane otomobil birbirine girdi. Bir tane kadın vardı, araçtan düştü, ambulans geldi ve hastaneye kaldırdılar. Kadın buradayken bilinci açıktı. Trafikçiler geldi, rapor tuttu. Kaza yapan araçla birlikte dört araç var. Sadece benim arabamda 400-500 bine yakın hasar var. Zaten benim araç pert oldu, şasiler hep sıkıntılı, öndeki araçlar yine aynı şekilde tamponlar falan ama esas hasarlı olan benim araç" dedi.