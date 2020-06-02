Kağıthane'de sağanak yağış sonrası Cendere Yolu dereye döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'da havanın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği uyarısı yapılmıştı. Öğleden sonra Sarıyer'de sağanak yağış etkili oldu. Yağış sebebiyle Kağıthane Cendere yolu dereye döndü. Rögar kapaklarından yağmur suları taştı. Belediye ekipleri rögar kapaklarını açarak taşkını engellemeye çalıştı. Yağış sebebiyle araç trafiği yavaşladı ve trafik meydana geldi.