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Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 02.06.2020 - 17:49,Son Güncelleme:

Kağıthane'de sağanak yağış sonrası Cendere Yolu dereye döndü

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Kağıthane'de sağanak yağış sonrası Cendere Yolu dereye döndü
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KAĞITHANE Cendere yolu sağanak yağış sebebiyle dereye döndü. Belediye ekipleri rögar kapaklarını açarak taşkını engellemeye çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'da havanın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği uyarısı yapılmıştı. Öğleden sonra Sarıyer'de sağanak yağış etkili oldu. Yağış sebebiyle Kağıthane Cendere yolu dereye döndü. Rögar kapaklarından yağmur suları taştı. Belediye ekipleri rögar kapaklarını açarak taşkını engellemeye çalıştı. Yağış sebebiyle araç trafiği yavaşladı ve trafik meydana geldi.

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