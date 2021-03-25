Kağıthane'de restoranda korkutan yangın!

Cendere Caddesi üzerinde bulunan restoranda saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Büyük panik yaşanan restoranda, çalışanlar yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı. Çalışaların yoğun duman sebebiyle söndürmekte zorlandığı yangını ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri fazla büyümeden söndürdü. Ekipler daha sonra duman tahliyesi yaptı. Yangının restoran bacasından çıktığı öğrenilirken olayda yaralanan olmadı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara