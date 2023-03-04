Kağıthane'de park halindeki otomobile silahlı saldırı

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Olay, Merkez Mahallesi Şafak Sokak'ta dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobille sokakta ilerleyen iki kişi, içinde bir kişinin bulunduğu park halindeki lüks otomobilin önünde durdu. Yanına yanaşan otomobili fark eden kişi, araçtan inerek kaçtı. Bu sırada diğer otomobildekiler camdan silahlarını çıkararak lüks otomobile doğru art arda ateş etti. Açılan ateş sonucu otomobilin camlarına 8 kurşun isabet etti. Saldırganlar, olayın ardından araçlarıyla kaçarak izlerini kaybettirdi. Saldırı sırasında seken kurşunlardan bazıları otomobilin önünde durduğu binanın duvarına isabet ederken, bir kurşun da caddenin karşısında bulunan bir binanın 3'üncü katındaki dairenin pencere camına isabet etti. Pencerenin çift camlı olması sayesinde kurşunun içeri girmediği dairede, böbrek hastası bir kişinin yaşadığı öğrenildi.

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