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Kağıthane'de park halindeki otomobile silahlı saldırı

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#Saldırı#Kağıthane#Otomobil
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2023 08:41

Kağıthane'de park halindeki  otomobile, kimliği henüz belirsiz kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi. Araç içinde oturan bir kişi saldırıyı yara almadan atlatırken, seken kurşunlar çevredeki evlerin duvar ve pencere camına isabet etti. 

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Olay, Merkez Mahallesi Şafak Sokak'ta dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobille sokakta ilerleyen iki kişi, içinde bir kişinin bulunduğu park halindeki lüks otomobilin önünde durdu. Yanına yanaşan otomobili fark eden kişi, araçtan inerek kaçtı. Bu sırada diğer otomobildekiler camdan silahlarını çıkararak lüks otomobile doğru art arda ateş etti. Açılan ateş sonucu otomobilin camlarına 8 kurşun isabet etti. Saldırganlar, olayın ardından araçlarıyla kaçarak izlerini kaybettirdi. Saldırı sırasında seken kurşunlardan bazıları otomobilin önünde durduğu binanın duvarına isabet ederken, bir kurşun da caddenin karşısında bulunan bir binanın 3'üncü katındaki dairenin pencere camına isabet etti. Pencerenin çift camlı olması sayesinde kurşunun içeri girmediği dairede, böbrek hastası bir kişinin yaşadığı öğrenildi. 

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Kağıthanede park halindeki otomobile silahlı saldırı



Sokak sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin olay yeri ve çevresinde yaptığı incelemelerin ardından araç çekiciye konularak emniyet otoparkına götürüldü. Polis saldırganların yakalanması için çalışmalara başladı. 

Sokakta esnaflık yapan Fatih Koç, Saldırı sırasında iş yerinde bulunduğunu belirterek "Yaklaşık saat 2, 2,5 civarında olan bir olay. Sokakta bir araç vardı. Otomatik silahla tarandı. Kurşun izleri de orada. Bir tane de karşı binanın camına isabet etti. Olay çok hızlı gelişti, arabadan ateş ettiler. Biz de dükkânda kendimizi can havliyle saklamak zorunda kaldık. Polisler geldi, olay yeri inceleme ekipleri geldi, çalışma yaptı. Araçta bir kişinin olduğu söyleniyor. Ateş açılınca arabadan inip aşağı doğru kaçmış galiba" diye konuştu. 

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#Saldırı#Kağıthane#Otomobil

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