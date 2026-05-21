Kağıthane'de panik anları: Sinir krizi geçirdi, evin camlarını kırıp eşyaları sokağa attı

#Kağıthane#Sinir Krizi#Eşya Kırma
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2026 10:56

İstanbul Kağıthane’de 26 yaşındaki Servet G. iddiaya göre annesi Susan G.’nin (45) kendisini evde yalnız bırakıp gitmesine öfkelendi. Sinir krizi geçiren Servet G. evin camlarını kırarak eşyaları da balkondan sokağa attı. Mahallede kısa süreli panik yaşanırken, polis ekiplerine kapıyı açmayan Servet G., kardeşi tarafından ikna edildi. Kendisine zarar vererek yaralanan Servet G., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 16.15 sıralarında Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, annesi Susan G.’nin evde yalnız bırakıp gittiği Servet G., bir süre sonra sinir krizi geçirerek evdeki eşyalara zarar verdi. Evin camlarını kıran Servet G., balkon camından çeşitli eşyaları sokağa attı. Mahallede yaşanan panik üzerine çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CAMLARI KIRIP EŞYALARI SOKAĞA ATTI

Polis ekipleri kapının açılmaması üzerine Servet G.’nin kardeşini olay yerine çağırdı. Servet G., kardeşinin konuşmasının ardından ikna edilerek ekiplere kapıyı açtı. Polis tarafından kontrol altına alınan Servet G., ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KARDEŞİ İKNA ETTİ

Servet G., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Atılan eşyalar ise Servet G.'nin ailesi tarafından sokaktan toplandı. Olayla ilgili şikayetçi olunmadığı öğrenildi.

