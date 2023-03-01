Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kağıthane'de otoparkta kadını darbedip silahla havaya ateş etti

Güncelleme Tarihi:

#Kağıthane#Otopark#Rezidans
Kağıthanede otoparkta kadını darbedip silahla havaya ateş etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 09:33

Kağıthane'de Emrah E. bir rezidansın otoparkında kız arkadaşı S.B.'yi darbedip silaha tehdit ettikten sonra havaya ateş etti. O anları gören otoparktaki başka bir kişiyi de darbeden şüpheli polisleri görünce kaçtı. Polisin kovalamacası sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, 22 Şubat Çarşamba Günü Çeliktepe Mahallesi'ndeki bir rezidansın otoparkında meydana geldi. Emrah E. otoparktaki kız arkadaşı S.B.'nin yanına giderek tekme ile saldırdı. Ardından Emrah E. belinden silahını çıkartarak S.B.'yi tehdit etti. Otoparkta aracını almaya giden kişi, Emrah E.'nin S.B.'yi darbettiği anları gördü. Bunun üzerine Emrah E. o kişinin de yanına giderek darbetti.

Bir süre sonra oturdukları daireye çıkmak için asansöre yönelen Emrah E. ile S.B. asansörün önünde tartışmaya başladı. Emrah E. tartışma sırasında elinde bulunan silah ile koridora doğru bir el ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerini gören Emrah E. kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacadan sonra Emrah E. yanından bulunan silah ile birlikte gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Emrah E.'nin 11 suç kaydının olduğu tespit edildi. Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kağıthane#Otopark#Rezidans

BAKMADAN GEÇME!

Depremi fırsata çevirenler: Kiralar iki katına çıktı | ‘Konut arzının talebi yakalaması beş yıl sürebilir’

Depremi fırsata çevirenler: Kiralar iki katına çıktı! | ‘Konut arzının talebi yakalaması beş yıl sürebilir’

#Deprem
Türk futbol tarihinin en geniş kapsamlı yardım kampanyası start alıyor ‘Omuz Omuza’ Türkiye ile depremzedeler evlerine kavuşacak

Türk futbol tarihinin en geniş kapsamlı yardım kampanyası start alıyor! ‘Omuz Omuza’ Türkiye ile depremzedeler evlerine kavuşacak

#Deprem
Deprem vurmadan, Hürriyet önlem dosyasını açıyor... İstanbul için harekete geçme vakti

Deprem vurmadan, Hürriyet önlem dosyasını açıyor... İstanbul için harekete geçme vakti

#Olası İstanbul Depremi