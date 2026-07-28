Kağıthane'de otopark ücreti tartışmasında sürücü aracını valenin üzerine sürdü

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Olay, 10 Temmuz Cuma günü saat 07.30 sıralarında Merkez Mahallesi’ndeki bir özel hastanenin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü sabah saat 05.00 sıralarında acil servise hasta getirdi.

İddiaya göre, aracını hastanenin otoparkına bırakan sürücü, giriş yaptığı sırada herhangi bir görevli bulunmadığı için otoparka girdi. Yaklaşık 2,5 saat hastanede bekleyen sürücü, otomobiliyle otoparktan çıkmak istedi.

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Vale bu sırada iddiaya göre sürücüden otopark ücreti talep etti. Sürücü ise acil servise hasta getirdiğini, otoparka giriş yaptığı sırada görevli bulunmadığını ve sabaha kadar hastanede beklediğini belirterek ücret talebine itiraz etti.

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Vale tartışmanın ardından otomobilin önüne duba koyarak çıkışı kapattı. Sürücü çıkış yapmak isteyince vale bu kez otomobilin önüne geçti. Sürücü de otomobilini valenin üstüne sürüp olay yerinden uzaklaştı. Olayda yaralanan olmazken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.