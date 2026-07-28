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Kağıthane'de otopark ücreti tartışmasında sürücü aracını valenin üzerine sürdü

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#Hastane#Otopark#Vale
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 09:48

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde özel bir hastanede otopark ücreti ödemek istemeyen sürücü ile duba koyarak çıkışı engellemek isteyen vale arasında tartışma çıktı. Otomobilini önüne geçen görevlinin üzerine sürerek uzaklaşan sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, 10 Temmuz Cuma günü saat 07.30 sıralarında Merkez Mahallesi’ndeki bir özel hastanenin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü sabah saat 05.00 sıralarında acil servise hasta getirdi.

Kağıthanede otopark ücreti tartışmasında sürücü aracını valenin üzerine sürdü

İddiaya göre, aracını hastanenin otoparkına bırakan sürücü, giriş yaptığı sırada herhangi bir görevli bulunmadığı için otoparka girdi. Yaklaşık 2,5 saat hastanede bekleyen sürücü, otomobiliyle otoparktan çıkmak istedi.

Kağıthanede otopark ücreti tartışmasında sürücü aracını valenin üzerine sürdü

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Vale bu sırada iddiaya göre sürücüden otopark ücreti talep etti. Sürücü ise acil servise hasta getirdiğini, otoparka giriş yaptığı sırada görevli bulunmadığını ve sabaha kadar hastanede beklediğini belirterek ücret talebine itiraz etti.

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Kağıthanede otopark ücreti tartışmasında sürücü aracını valenin üzerine sürdü

Vale tartışmanın ardından otomobilin önüne duba koyarak çıkışı kapattı. Sürücü çıkış yapmak isteyince vale bu kez otomobilin önüne geçti. Sürücü de otomobilini valenin üstüne sürüp olay yerinden uzaklaştı. Olayda yaralanan olmazken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#Hastane#Otopark#Vale

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