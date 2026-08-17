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Kağıthane'de otomobille İETT otobüsü çarpıştı: Araçta sıkışan bekçi kurtarıldı

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#Kağıthane#İETT#Kaza
Kağıthanede otomobille İETT otobüsü çarpıştı: Araçta sıkışan bekçi kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 13:20

Kağıthane’de istirahatli çarşı ve mahalle bekçisi Y.G. yönetimindeki otomobil, ana yola bağlandığı sırada İETT otobüsüyle çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırılan bekçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, otobüsteki yolculardan yaralanan olmadı.

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Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadabad Polis Merkezi Amirliği’nde görevli, istirahatli çarşı ve mahalle bekçisi Y.G. idaresindeki 34 NYF 192 plakalı otomobil, ana yola bağlandığı sırada Yavuz D. yönetimindeki 34 TN 0416 plakalı İETT otobüsüyle çarpıştı.

Kağıthanede otomobille İETT otobüsü çarpıştı: Araçta sıkışan bekçi kurtarıldı

ARAÇTA SIKIŞAN BEKÇİ KURTARILDI

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan Y.G. için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilin sol sürücü kapısını açarak bekçiyi sıkıştığı yerden çıkardı.

Kağıthanede otomobille İETT otobüsü çarpıştı: Araçta sıkışan bekçi kurtarıldı

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Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Y.G.’nin bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İETT otobüsündeki yolculardan yaralanan olmazken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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#Kağıthane#İETT#Kaza

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