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Kağıthane'de otomobille çarpışan moto kurye hayatını kaybetti

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#Kağıthane#Motosiklet Kazası#Kurye Trafik Kazası
Kağıthanede otomobille çarpışan moto kurye hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 05:24

Kağıthane'de motosikletli kurye ile otomobil çarpıştı. Kazada motosikletli hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kaza, Gürsel Mahallesi Aylin Sokak'ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre , Hürrem Öztürk yönetimindeki 22 AU 622 plakalı otomobil ile ters yönden geldiği iddia edilen yabancı uyruklu Kadir Gulbediyev(25)'in  kullandığı motosiklet  çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletli yola savruldu. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Kadir Gulbediyev'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü Hürrem Öztürk polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından Gulbediyev'in cenazesi morga götürüldü. 

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#Kağıthane#Motosiklet Kazası#Kurye Trafik Kazası

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