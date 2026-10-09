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Kağıthane’de otomobil yangınına müdahale için kola şişesiyle koştu

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#Kağıthane#Otomobil#Yangın
Kağıthane’de otomobil yangınına müdahale için kola şişesiyle koştu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2026 10:51

İstanbul Kağıthane’de otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında araç alev alev yandı. Alevlere kimi yangın söndürme tüpüyle kimiyse kola şişesiyle müdahale etti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Yangın, İmrahor Caddesi Bomonti-Kağıthane tünel girişinde Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Sürücü, aracını sağ şeride çekerek araçtan indi. Yangının büyümesiyle tüm araç alev alev yandı.

Kağıthane’de otomobil yangınına müdahale için kola şişesiyle koştu

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ARACININ YANMASINI İZLEDİ

Gözyaşları içinde aracının yandığını gören sürücü ve arkadaşı, bir yandan itfaiyeyi ararken bir yandan da kasko yapmaya çalıştı.

KOLA ŞİŞESİYLE YARDIMA KOŞTU

Aracın yandığını görenler yardıma koştu. Kimi yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale ederken kimi de kola şişesiyle yangını söndürmeye çalıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde hasar oluştu.

Kağıthane’de otomobil yangınına müdahale için kola şişesiyle koştu

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#Kağıthane#Otomobil#Yangın

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