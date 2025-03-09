Kağıthane’de otomobil takla attı! O anlar kamerada

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Olay, 7 Mart Cuma günü saat 11.00 sıralarında Yeşilce Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinin önüne gelen Emine Ö. 34 HCB 906 plakalı otomobilini park etti. Ardından araçdan inen kadın, evine doğru yöneldi ancak el freni çekilmeyen araç bir anda kaymaya başladı. Bunu fark eden kadın, kayan otomobilin açık olan camından içeri atlayarak aracı durdurmak istedi. Kadın direksiyonu kontrol etmeye çalıştığı sırada kaldırıma çarpan araç takla atarak devrildi.

CAMDAN ATLAYIP DURDURMAYA ÇALIŞTI

Kazada hafif yaralanan Emine Ö., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ayakta tedavisi sonrası taburcu edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların adından takla atan otomobil trafik çekicisi yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. O sırada sokağa giren bir başka sürücü ise kayan aracın kendi otomobiline çarpmasından geri manevra yaparak kurtuldu.(DHA)