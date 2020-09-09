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Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 09.09.2020 - 10:12 | Son Güncelleme:

Kağıthane'de otobüslerde ayakta ve sosyal mesafesiz yolculuk

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Kağıthane'de otobüslerde ayakta ve sosyal mesafesiz yolculuk
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Koronavirüsle mücadele kapsamında minibüslerde ayakta yolcu alımının yasaklanmasının ardından vatandaşların otobüslerdeki ayakta ve sosyal mesafesiz yolculuğu sürüyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle minibüslerde ayakta yolculuk yasaklandı. Bunun yanı sıra belediye ve özel halk otobüsleri, tramvay, metro ve metrobüslerde İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınacak kararın ardından ayakta yolculuk edilip edilmeyeceği belirlenecek. Henüz bir kararın çıkmadığı otobüslerde vatandaşların ayakta ve sosyal mesafeye uymaksızın yolculuk ettiği görüldü. Kağıthane, İmrahor Caddesi'nde kimi otobüsler ayakta yolcu sayısının fazla olmasına rağmen duraklardan yolcu almayı sürdürürken kimi şoförler ise duraklara uğramayarak yollarına devam etti. Belediyeye ait otobüsler ve özel halk otobüsleri,, tramvay, metro ve metrobüslere yönelik düzenlemenin İlçe Hıfzısıhha Kurulları tarafından kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

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