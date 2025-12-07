×
HABERLERGündem Haberleri

Kağıthane'de otobüs durağında havaya ateş açtı; arkadaşına cep telefonuyla kaydettirdi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2025 17:46

Kağıthane'de otomobiliyle otobüs durağına giden bir kişi, havaya ateş açtı. O anları arkadaşına cep telefonuyla kamerasıyla kaydettiren şüpheli otomobiline binerek olay yerinden ayrıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Emniyet Evler Mahallesi'ndeki İETT otobüslerinin bulunduğu peronlar bölgesinde meydana geldi. Otomobiliyle perona gelen bir kişi, belinden çıkardığı silahla havaya 2 el ateş etti.

TELEFONLA KAYDETTİRDİ

Yanındaki arkadaşı ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Ateş eden şüpheli ve arkadaşı olayın ardından araca binerek uzaklaştı.

 

"ADAMLAR GÜNDÜZ VAKTİ SİLAH SIKTI, GİDİYOR"

Peronda bulunan bir otobüs şoförü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip "Adamlar gündüz vakti silah sıktı, gidiyor" diyerek duruma tepki gösterdi.

#Kaçakane Silah#Otobüs Durağı Güvenlik#Emniyet Evler Mahallesi

