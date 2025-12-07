Kağıthane'de otobüs durağında havaya ateş açtı; arkadaşına cep telefonuyla kaydettirdi

Haberin Devamı

Olay, saat 15.30 sıralarında Emniyet Evler Mahallesi'ndeki İETT otobüslerinin bulunduğu peronlar bölgesinde meydana geldi. Otomobiliyle perona gelen bir kişi, belinden çıkardığı silahla havaya 2 el ateş etti.

TELEFONLA KAYDETTİRDİ

Yanındaki arkadaşı ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Ateş eden şüpheli ve arkadaşı olayın ardından araca binerek uzaklaştı.

"ADAMLAR GÜNDÜZ VAKTİ SİLAH SIKTI, GİDİYOR"

Peronda bulunan bir otobüs şoförü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip "Adamlar gündüz vakti silah sıktı, gidiyor" diyerek duruma tepki gösterdi.