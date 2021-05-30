MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKağıthane'de ortalık karıştı!
GeriGündem Kağıthane'de ortalık karıştı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 30.05.2021 - 15:41 | Son Güncelleme:

Kağıthane'de ortalık karıştı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kağıthane'de ortalık karıştı!

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 'de iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 9 kişi yaralandı. Polisin havaya ateş açıp biber gazı sıkarak durdurdurduğu kavgada çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Olay saat 12.30 sıralarında yaşandı. Kağıthane Merkez Mahallesi'nde aralarında anlaşmazlık çıkan iki aile karşı karşıya geldi. Tartışma sırasında taraflar taş ve sopalarla birbirine girdi. Kavgayı ayırmaya çalışan aile yakını kadınlar gözyaşlarına boğuldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri yetersiz kalınca takviye ekipler gelip kavgayı ayırmaya çalıştı.

Kağıthanede ortalık karıştı

Polisin tarafları gözaltına almaya çalıştığı sırada bazı kişiler polise direnince polis havaya ateş açıp biber gazı sıkarak olayı bastırmaya çalıştı. Bu sırada bir aile büyüğü de kavgaya karışan gençleri tokatlayarak uzaklaştırdı. Kavgaya karışanlardan biri de polisin belindeki silahı almaya çalıştı. Kavgada 9 kişi yaralanırken polis ekipleri tarafları birbirinden uzaklaştırmayı başardı. İki taraftan da gözaltına alınanlar polis merkezine götürülürken yaralılar da çevre hastanelere kaldırıldı. Yaşanan olaylar cep telefonu ve kask kamerasına yansıdı.
Kağıthanede ortalık karıştı

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi