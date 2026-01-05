×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kağıthane'de mucize kurtuluş! Karda kayan araç, 5 araca çarptı: Küçük çocuk kıl payı kurtuldu

Güncelleme Tarihi:

#Kağıthane#Mucize Kurtuluş#Karda Kaza
Kağıthanede mucize kurtuluş Karda kayan araç, 5 araca çarptı: Küçük çocuk kıl payı kurtuldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2026 16:13

Kağıthane’de karda yokuştan kayan araç, park halindeki 5 araca çarparak durabildi. Kaza sırasında sokakta bulunan bir çocuk ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Mucize kurtuluş çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili konuşan esnaf Okan Bakaç, "Mucizevi kurtuluşuna şahit olduk ve çok sevindik açıkçası. Hani derler ya cana geleceğine mala gelsin. Gerçekten de bu olay bunun bir örneği" dedi.

Haberin Devamı

Kaza, 1 Ocak Perşembe günü saat 13.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kar yağışı sonrası bir sürücü, aracıyla yokuştan inmek istedi. Bir süre sonra araç karla kaplı yolda kaymaya başladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil sokakta bulunan 5 araca çarparak durabildi.

Kağıthanede mucize kurtuluş Karda kayan araç, 5 araca çarptı: Küçük çocuk kıl payı kurtuldu

ÇOCUK SON ANDA KURTULDU; KOŞARAK KAÇTI

Bu sırada sokakta kar topu oynayan bir çocuk ise iki aracın arasındaki boşluğa girerek otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Mucizevi kurtuluş güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Görüntülerde sokakta kartopu oynayan çocuğun aniden kayan aracın altında kalmaktan kurtulduğu anlar yer alıyor. Çocuk iki aracın arasında oluşan boşluğa kaçarak ölümden saniyelerle kurtuluyor. Ardından da araçların arasından koşarak olay yerinden uzaklaşıyor. Diğer yandan kazaya karışan araç sahiplerinin kendi aralarında kaza raporu tuttuğu öğrenildi.

Kağıthanede mucize kurtuluş Karda kayan araç, 5 araca çarptı: Küçük çocuk kıl payı kurtuldu

Haberin Devamı

'MUCİZEVİ KURTULUŞUNA ŞAHİT OLDUK'

Olayla ilgili konuşan esnaf Okan Bakaç kazayı gördüklerinde şoke olduklarını belirterek, "Kaza ofisimizin tam önünde gerçekleştiği için güvenlik kamerasından da izlemek istedik; bakmak istedik. Baktığımızda şoke olduk. Küçük bir yavrumuz, küçük bir çocuğumuz, komşumuzun çocuklarından biri ve mucize eseri verilmiş bir sadakası varmış. Bunun mucizevi kurtuluşuna şahit olduk ve çok sevindik açıkçası. Hani derler ya, cana geleceğine mala gelsin. Gerçekten de bu olay bunun bir örneği. Yani kaza olduğu için maddi bir hasar var gerçekten. Araç duramamış yukarıdan gelirken, duramadığı için de toparlamak istemiş. Maalesef aşağı doğru kayarak inerken yine 2-3 komşumuzun arabasına zarar vererek durmuş. Dediğim gibi burada en önemlisi can kaybının olmaması. Bunun için sevinçliyiz" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kağıthane#Mucize Kurtuluş#Karda Kaza

BAKMADAN GEÇME!