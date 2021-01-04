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Hasan YILDIRIM- Özgür EREN-İSTANBUL-DHA
Haber Giriş: 04.01.2021 - 12:36 | Son Güncelleme:

Kağıthane'de motosikletli trafik polisi kaza yaptı

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Kağıthane'de motosikletli trafik polisi kaza yaptı
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KAĞITHANE D-100'de motosikletli trafik polisi hafif ticari araca çarptı. Motosikletten düşerek yola savrulan yaralı polis, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

Kağıthanede motosikletli trafik polisi kaza yaptı
Kaza, D-100 Karayolu Darülaceze Mevkii Mecidiyeköy istikametinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli trafik polisi henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı istikamete giden hafif ticari araca çarptı. Motosikletten düşen polis, yola savruldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada arkadaşlarının kaza yaptığını öğrenen çok sayıda polis de olay yerine geldi. Hafif yaralanan polis memuru ambulansa alınarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Haliç-Mecidiyeköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Kağıthanede motosikletli trafik polisi kaza yaptı

 

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