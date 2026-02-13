Kağıthane'de marangoz atölyesinde yangın: Mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

Haberin Devamı

Seyrantepe Mahallesi Çelikay Caddesi'ndeki 4 katlı iş hanının alt katındaki marangoz atölyesinde saat 00.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerinin tamamını sararken, yoğun duman binaya yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın nedeniyle binada mahsur kalan 10 kişi itfaiye ekipleri tarafından merdiven ile kurtarıldı.

Daha sonra yangına uykuda yakalanan bir kişi, pencereye çıkarak ekiplerden yardım istedi. Hatalı park edilen araçlar nedeniyle bulunduğu yere merdivenli itfaiye aracı zorlukla ilerledi. Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan kişi, çevredekilerin yardımıyla ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Yangında mahsur kalanlar arasında bulunan 'Rex' isimli yavru köpek de itfaiye ekiplerince son anda kurtarıldı.

'İTFAİYE EKİPLERİ GELİP BİZİ KURTARDI'

Yangın sırasında müzik stüdyosunda olduklarını söyleyen Erdal Güvenli, "Bir çalışmamız vardı. Duman gelmeye başladı. Müzisyen arkadaşımız içeri girip bir yerde yangın olup olmadığını sordu. Stüdyonun kapıları ses geçirmemesi için muhafazalı olduğundan içeride bekledik. Bu küçük de bizim Rex'imiz. Bizden daha çok korktu. Normalde hiperaktif bir köpek ama yangın sırasında çok sakindi. İtfaiye ekipleri gelip bizi kurtardı." dedi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.