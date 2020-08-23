MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKağıthane'de mangal yasağını kaldırımla aştılar
GeriGündem Kağıthane'de mangal yasağını kaldırımla aştılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 23.08.2020 - 18:27 | Son Güncelleme:

Kağıthane'de mangal yasağını kaldırımla aştılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kağıthane'de mangal yasağını kaldırımla aştılar
Abone Olgoogle-news

KAĞITHANE'de piknik için geldikleri mesire alanında ateş yakmak yasak olunca çareyi etleri duvarın arkasındaki kaldırımda pişirip içeri almakta buldular. Kaldırımda sıra sıra dizilen mangalcılar ilginç görüntüler oluşturdu.

 

Hafta sonu ve güzel havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar Hasbahçe Mesire alanında piknik yaptı. Mesire alanlarında mangal yakmanın yasak olması nedeniyle bazı vatandaşlar çareyi alanın duvarının arkasındaki kaldırımda etleri pişirip içeri almakta buldu. Kaldırımda sıra sıra dizilen mangalcıların 1,5 metre sosyal mesafe kuralına da dikkate aldıkları görüldü. Mesire alanın duvarı arkasındaki kaldırımda sosyal mesafeli dizilen mangal severler ilginç görüntüler oluşturdu.

Kağıthanede mangal yasağını kaldırımla aştılar

"SADECE ARADA 1 METRELİK ALAN VAR"

Mangalını duvar kenarında yakmaya çalışan Edip Subaşı "Parkta mangal yakmak yasak olduğu için biz de hemen kenarda kaldırımda yapıyoruz. Pişen etleri diğer tarafta bulunan arkadaşlarımıza verip, yiyoruz" diye konuştu.

Bir başka mangal sever Sezgin Ayvat, "İçeride yasak, burada yasak. Şu kanalın ardında da serbest. 100 metre ileride de serbest. Sadece bu parseli yasaklayınca tamam mı oluyor. Her yerde yasak olsa biz de yasağa uyalım yapmayalım. Sadece arada 1 metrelik alan var. Burası yasak, burası serbest." şeklinde konuştu.

Kağıthanede mangal yasağını kaldırımla aştılar

Çocukları eğlendirmek için geldiğini belirten Süleyman Yamaç ise, "Hafta sonu yeşil alanlara kaçıyoruz. Mangal yapalım, çocukları eğlendirelim diye geldik. Parkın iç tarafı yasak. Bize burayı uygun görmüşler. Biz de kaldırımda yakıyoruz. Etleri pişirip parkın içine servis yapacağız. İç tarafta yaktığımızda baya bir mangal kokusu oluyor" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle